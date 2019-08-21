ترامب: الاقتصاد الأمريكى بعيدا عن أي ركود

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

دونالد ترامب

كتب الخليج 365 - وكالات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته تنظر في احتمال القيام بتخفيضات ضريبية، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لا يزال ينمو وبعيد للغاية عن أي ركود .

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وقال ترامب - خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الرومانى كلاوس إيوهانيس بالبيت الأبيض، وفقا لقناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، - "نتطلع إلى تخفيضات مختلفة في نسب الضرائب، فأنا انظر في ذلك طوال الوقت"، مضيفا: "أن ذلك هو أحد الأسباب التي جعلت واشنطن في وضع اقتصادي قوى".

وأشار الرئيس الأمريكى، إلى أنه ينظر في خفض ضريبة الأجور، قائلاً إن كثيرين يرغبون في ذلك.

وتابع أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا على الصعيد الاقتصادي لكن "في حقيقة الأمر تعين على شخص ما أن يواجه الصين.. ولا يهم إن كان ذلك جيدا أم سيئا في المدى القصير".

وكان ترامب قد وقّع في 2017 أكبر تعديل ضريبي منذ ثمانينيات القرن الماضي حيث خفض معدل الضريبة للشركات إلى 21% من 35%.