مليشيا الوفاق تحشد قوات عسكرية ضخمة فى محاور القتال جنوب طرابلس

تحشد المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطنى فى ضواحى طرابلس، وذلك لعرقلة عملية تقدم القوات المسلحة الليبية لتحرير العاصمة من قبضة الإرهابيين والمسلحين.



وقالت غرفة عمليات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق فى بيان صحفى، الثلاثاء، أن المدفعية الثقيلة استهدفت تمركزات الجيش الليبى فى مثلث القيو ووادى الربيع، مشيرة لوصول تعزيزات عسكرية لمحاور القتال ضمن تجهيزات لمرحلة جديدة ستنطلق قريبا.

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