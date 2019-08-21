شاهد.. بومبيو يدعو المجتمع الدولي للحفاظ على حظر توريد الأسلحة إلى إيران

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المجتمع الدولي إلى الحفاظ على حظر توريد الأسلحة إلى إيران، متهما إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



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