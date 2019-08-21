إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على أمين عام المحكمة الدستورية الفلسطينية

أعلنت ​الشرطة الفلسطينية​ في ​رام الله​ عن "إلقاء القبض على 5 أشخاص اعتدوا على أمين عام المحكمة الدستورية العليا، أحمد حنون، مساء الأحد، وهو في طريقه إلى منزله"، موضحةً انه "أقدم عدد من الأشخاص المجهولين وهم يستقلون سيارتين على اعتراض ​سيارة​ الأستاذ حنون خلال عودته من عمله من رام الله إلى ​نابلس​، على الشارع الالتفافي بالقرب من مفرق ​كسارات​ الطريفي، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب ورشه بالدهان و​الغاز​".

ولفتت إلى أنه "منذ اللحظة الأولى لحادث الاعتداء، شكلنا فريق عمل متخصصا من قبل إدارة المباحث العامة لمعرفة وملاحقة الفاعلين، ومن خلال عمليات البحث والتحري توصلنا لهوية المعتدين"، مشيرةً إلى أن "​القوات​ الأمنية ألقت القبض على 5 أشخاص من المعتدين الـ 6 المشتبه بهم، وجاري ملاحقة الشخص الآخر الفار من وجه العدالة".