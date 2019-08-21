الجعفري: الاحتلال التركي أدخل أصنافاً من الإرهابيين إلى سوريا

لفت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك إلى ان "منطقة الشرق الأوسط شهدت أهوالاً ومآسي جراء تغليب الدول الاستعمارية مصالحها الضيقة واللاأخلاقية".
وشدد على أن أي نظرة موضوعية يجب أن تنبع من أن السبب للنزاعات احتلال "إسرائيل" للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل.
وأكد ضرورة إلزام الولايات المتحدة وحلفائها بمن فيهم قوات الاحتلال التركي بإنهاء وجودهم العسكري اللاشرعي على أراضي سوريا ووقف دعمهم للإرهاب، كاشفا ان "الاحتلال التركي أدخل أصنافاً من الإرهابيين إلى الأراضي السورية ودفع بآلياته العسكرية داخل سوريا دعماً للتنظيمات الإرهابية".
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