دعا نائب المندوب الروسي الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، دميتري بوليانسك، ​الولايات المتحدة​ و​إيران​ إلى "الابتعاد عن الخط الخطير في علاقاتهما وتسوية الخلافات عبر الحوار"، مشيراً إلى أنه "حتى في ظل هذه الظروف الصعبة، سنواصل العمل على إقناع زملائنا الإيرانيين والأميركيين بأنه يجب الابتعاد عن هذا الخط الخطير، والبدء بتسوية الخلافات عبر حوار متحضر يقضي بالتخلي عن ​سياسة​ الإنذارات والعقوبات والابتزاز".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: سنعمل على إقناع واشنطن وطهران بالابتعاد عن الخط الخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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