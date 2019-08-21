الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة MQ9 مسيرة بصاروخ محلي

أعلن الناطق باسم جماعة "​أنصار الله​"، العميد يحيى سريع عن "إسقاط ​طائرة​ أميركية مسيرة من طراز "MQ9"، في أجواء محافظة ذمار جنوبي العاصمة ​صنعاء​"، موضحاً أنه "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أميركية ب​صاروخ​ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية".

وأشار إلى أن "الصاروخ المستخدم تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا في ​مؤتمر​ صحفي"، مؤكداً أنه "على قوى العدوان أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية وأن سماءنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقا، وأن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة لهم".