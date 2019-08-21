الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة MQ9 مسيرة بصاروخ محلي

أعلن الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع عن "إسقاط طائرة أميركية مسيرة من طراز "MQ9"، في أجواء محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء"، موضحاً أنه "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أميركية بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية".
وأشار إلى أن "الصاروخ المستخدم تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي"، مؤكداً أنه "على قوى العدوان أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية وأن سماءنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقا، وأن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة لهم".
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