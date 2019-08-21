بطيش: البلد لديه قدرة للحياة ولاستمرار الحركة الاقتصادية والقطاع المصرفي سليم

لفت وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في حديث تلفزيوني إلى أن "البلد لديه قدرة للحياة ولاستمرار الحركة الاقتصادية وسنكمل اصلاحاتنا ومهما جرى من تصنيفات يعاد النظر فيها ولا خوف على أموال المودعين ولا خوف على أي أموال أخرى ووضع ​القطاع المصرفي​ سليم".

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