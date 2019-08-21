رأت مصادر صحيفة "​القبس​" الكويتية أن "الاخطر في كلام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، هو انه تحدّث عن تبدّل في "المقاييس" التي يجب ان تقوم عليها ​الاستراتيجية الدفاعية​"، معربة عن "خشيتها من ان يكون عون يقصد ان الاوضاع الاقليمية هي التي تغيّرت وانه بات الحفاظ على سلاح "​حزب الله​" ضروريا أكثر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القبس: الأخطر في كلام عون انه تحدث عن تبدل في مقاييس الاستراتيجية الدفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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