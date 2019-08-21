أبدى نقيب المحررين جوزيف القصيفي "رضاه عن الخطوة التي قام بها الاعلاميون من وقفة احتجاجية"، واصفا اياها بـ "غير المسبوقة منذ نصف قرن".
وفي حديث صحفي له، وعد القصيفي بـ"االمزيد دفاعا عن الصحافة اللبنانية".
وردا على خطوة نقيب الصحافة عوني الكعكي، أشار الى أنه "هو حر في ما يقوم به، ونحن نعمل بخلفية نقابية".
كانت هذه تفاصيل خبر القصيفي: وقفة الإعلاميين في ساحة الشهداء خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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