القصيفي: وقفة الإعلاميين في ساحة الشهداء خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن

أبدى نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي​ "رضاه عن الخطوة التي قام بها الاعلاميون من وقفة احتجاجية"، واصفا اياها بـ "غير المسبوقة منذ نصف قرن".

وفي حديث صحفي له، وعد القصيفي بـ"االمزيد دفاعا عن ​الصحافة​ اللبنانية".

وردا على خطوة نقيب الصحافة ​عوني الكعكي​، أشار الى أنه "هو حر في ما يقوم به، ونحن نعمل بخلفية نقابية".