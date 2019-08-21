علمت قناة "LBC" أن "العقار الذي سيتم طمر ​النفايات​ فيه ب​الشمال​ يقع في ​زغرتا​ على حدود ​الضنية​، وكان في السبق ​كسارة​ سيتم تحويله الى مطمر صحي، وسيقرر ​مجلس الوزراء​ استملاك العقار".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: عقار في زغرتا على حدود الضنية سيتم تحويله الى مطمر صحي لحل ازمة نفايات الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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