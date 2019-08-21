مراد: رفعنا سياسة مد اليد للأخرين لأننا نؤمن أن اليد وحدها لا تصفق

لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "رفعنا سياسة مد اليد للأخرين لأننا نؤمن أن اليد وحدها لا تصفق"، مشددا على ان "يدنا ممدودة وستبقى رغم عدم مقابلتها، ولكن بناء الوطن وإرجاع ثقة المواطن بالدولة تتطلب كل الجهود".
وأكد انه "بدون شك جهودنا ستبقى للوصول للهدف وهمنا ان نعيد ثقة الناس بالدولة وذلك عن طريق العمل من أجل الوطن والناس بيد ممدودة".
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