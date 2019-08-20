مصرع امرأة وإصابة 12 في اصطدام مجموعة من السيارات وشاحنة 

لقيت امرأة مصرعها، وأصيب 12 شخصا، اليوم الثلاثاء، في حادثة سير خطيرة بطريق مولاي ادريس زرهون ضواحي مدينة مكناس.

وكشفت مصادر محلية لـ”اليوم 24″، أن اصطداما كبيرا وقع بين مجموعة من السيارات وشاحنة من الحجم الكبير بالمجال الحضري لمدينة مكناس، أدى الى وقوع عدة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الركاب.

وأضاف المصدر ذاته، أن من المصابين 4 أجانب من جنسية كورية، كانوا على متن حافلة سياحية صغيرة، و6 مغاربة كانوا بسيارة أجرة كبيرة وسائق الشاحنة، تم نقلهم لمستعجلات مستشفى محمد الخامس الإقليمي لتلقى العلاج.

وقد عرف مكان الحادث، حالة استنفار لمختلف المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا في الحادث، لتحديد المسؤوليات في وقوع هذه الفاجعة.