ابنة أحمد الفيشاوي في رسالة قاسية له: تمنيت أن تكون لي كأي أب لابنته

وجهت ابنة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، لينا، رسالة قاسية له، بعد قرار حبسه، بسبب امتناعه عن سداد نفقتها، مشتكية من اهماله لها.

وكتبت ابنة الفيشاوي من طليقته السابقة هند الحناوي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، رسالة تخاطب فيها والدها قائلة: “حزينة، كنتُ أتمنى أن تكون لي كأي أب لابنته”.

وصدر حكم قضائي يوم السبت الماضي يقضي بحبس أحمد الفيشاوي، لمدة شهر بسبب امتناعه عن دفع النفقة المخصصة، لابنته لينا، وسيعفى من أداء العقوبة إذا أذى ما بذمته

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هذا، ولم يعلق الفيشاوي على قرار حبسه واكتفى بنشر صورة رفقة زوجته وهما قادمين من اجازة خارج بلدهما مصر.

يذكر أن أحمد الفيشاوي، فقد والده الفنان فاروق الفيشاوي مؤخرا، بعدما وفاته المنية، نتيجة معاناة مع مرض السرطان.