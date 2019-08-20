الملك: نواجه تحديات لن يتم رفعها إلا بتوزيع عادل للثروات..ويؤكد مجددا على التكوين المهني

قال الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، في خطاب وجهه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إن المغرب يواجه تحديات لن يتم رفعها إلا بخلق المزيد من الثروات وتحقيق العدالة في مجال توزيعها.

واعتبر الملك أنه بغض النظر عن النقاش حول أرقام النمو، فالمطلوب العمل على تجاوز المعيقات.

وتحدث الملك عن التكوين المهني للشباب في القرى، وقال إن الحصول على الباكالوريا ليس امتيازا وإنما يشكل مرحلة في التكوين والأهم هو ضمان الاستقرار الاجتماعي.

واعتبر أن النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لتوفير فرص العمل وإنما لمواكبة التكورات العالمية في مختلف المجالات.

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وشدد الملك على أن “المجتمع مثل البيت أساسه المتين الطبقة الوسطى”، مؤكدا أن المغرب يتوفر على طبقة وسطى توفر عامل استمرار.

وتحدث الملك عو البرنامج الوطني للحد من الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي، وقال إن من من بين الوسائل المتاحة الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم والبرامج الاجتماعية الوطنية.

وشدد على أن جهود الدولة لا تكفي لوحدها، وحث على المبادرات ومشاريع القطاع الخاص لإعطاء دينامية للاستثمار في المجال الفلاحي.