خصص الملك محمد السادس، جزءا من خطابه اليوم الثلاثاء، في ذكرى ثورة الملك والشعب، للحديث عن ضرورة التسريع في تنزيل الجهوية المتقدمة.
وقال الملك إن “المجتمع مثل البيت أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، والمغرب بدأ يتوفر على طبقة وسطى تشكل عامل إنتاج”، معتبرا أنه يتعين العمل لتقويتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها.
وعن الاقتصاد، قال الملك إنه ينبغي العمل على تجاوز المعيقات التي تعيق النمو الاقتصادي، مضيفا أن التطبيق المتكامل للجهوية المتقدمة سيمكن بالدفع باقتصاد البلاد.
وانتقد الملك تمركز الإدارات في العاصمة، حيث قال إن العديد من الملفات لا زالت تعالج بالعاصمة الرباط، ما يترتب عنه بطء إنجاز المشاريع أو التخلي عنها، داعيا الحكومة لإعطاء أولوية لهذا الموضوع، معتبرا أنه يجب الوصول لحلول لمشاكل التي تعاني منها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك ينتقد تأخر تنزيل الجهوية المتقدمة: العديد من الملفات تعالج في الرباط..وهذه تعليماته للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.