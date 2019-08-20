الملك ينتقد تأخر تنزيل الجهوية المتقدمة: العديد من الملفات تعالج في الرباط..وهذه تعليماته للحكومة

خصص الملك محمد السادس، جزءا من خطابه اليوم الثلاثاء، في ذكرى ثورة الملك والشعب، للحديث عن ضرورة التسريع في تنزيل الجهوية المتقدمة.

وقال الملك إن “المجتمع مثل البيت أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، والمغرب بدأ يتوفر على طبقة وسطى تشكل عامل إنتاج”، معتبرا أنه يتعين العمل لتقويتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها.

وعن الاقتصاد، قال الملك إنه ينبغي العمل على تجاوز المعيقات التي تعيق النمو الاقتصادي، مضيفا أن التطبيق المتكامل للجهوية المتقدمة سيمكن بالدفع باقتصاد البلاد.

وانتقد الملك تمركز الإدارات في العاصمة، حيث قال إن العديد من الملفات لا زالت تعالج بالعاصمة الرباط، ما يترتب عنه بطء إنجاز المشاريع أو التخلي عنها، داعيا الحكومة لإعطاء أولوية لهذا الموضوع، معتبرا أنه يجب الوصول لحلول لمشاكل التي تعاني منها البلاد.