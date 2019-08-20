الملك في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب: نريدها ثورة متجدده وهذا ما نتوخاه من لجنة النموذج التنموي

كشف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، في خطابه بمناسبة ذكرى قورة الملك والشعب، ملامح لجنة النموذج التنموي التي كان قد أعلن عنها في خطاب عيد العرش.

وقال الملك، إنه يريد ثورة متجددة يحمل مشعلها جيل عن جيل، مشددا على أنه يواصل حمل المشعل لاستكمال الرسالة وحمل الأمانة.

وأكد الملك حرصه على جعل المواطن في صلب عملية التنمية، قائلا “وأتمنى مقاربة تشاركية في معالجة القضايا الكبرى للبلاد”، مضيفا “وهذا ما نتوخاه من إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”.

وقال الملك أنه يريد من اللجنة القيام بمهمة تقويمية واستشرافية للتوجه نحو المستقبل، وأكد على الطابع الوطني للجنة والتوصيات التي ستخرج بها لتعطي نموذجا مغربيا خالصا.

وأضاف الملك أنه يتطلع لميثاق اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع، كما يتطلع ليكون عماد المرحلة الجديدة مرحلة المسؤولية والاقلاع الشعبي.