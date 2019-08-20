أمن مكناس يعتقل متورطا في قرصنة المواقع الإلكترونية والحسابات البنكية

أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بويسلان ضواحي مكناس، زوال اليوم الثلاثاء، شخص يبلغ من العمر 30 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المواقع الإلكترونية.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن مصالح الأمن كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد مجموعة من عمليات الولوج غير المشروع إلى الانظمة الإلكترونية الخاصة بحسابات مالية مفتوحة لدى مؤسسة بنكية مغربية، متبوعة بعمليات قرصنة واستيلاء على مبالغ مالية من هذه الحسابات، وهو البحث الذي مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بأحد المقاهي بمدينة ويسلان ضواحي مكناس، كما أن الشخص المذكور كانَ يُشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ووفقا للمصدر ذاته، أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية ودعامات تخزين إلكترونية ومبالغ مالية وإيصالات تحويلات مالية يشتبه في أنها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ورصد كل امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.