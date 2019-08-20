الجيش السوري يمشط خان شيخون بعد فرار (النصرة)

في السياسة 21 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

أنقرة : نواصل المباحثات مع موسكو لتحقيق التهدئة في إدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: بدأ الجيش السوري عملية تمشيط جوية بطائرات الاستطلاع المسيرة لأحياء مدينة خان شيخون بعد فرار مسلحي “جبهة النصرة” وحلفائهم مساء امس الاول. وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية فإن وحدات الجيش السوري ترابط حاليا على مدخلي المدينة، الشمالي الذي يربط خان شيخون بمدينة معرة النعمان والغربي الذي يصلها بمدينة الهبيط، فيما ترابط وحداته في تل سكيك وبلدة سكيك على بعد نحو 12 كم شرق خان شيخون، مفسحة بذلك قناة برية ضيقة نسبيا توافد عبرها الآلاف من إراهبيي التنظيمات المسلحة التي كانت تنتشر في مدينة خان شيخون وفي عشرات المدن والبلدات والقرى بريف حماة الشمالي. وأشارت وكالة سبوتنيك إلى أن مجاميع التنظيمات المسلحة بدأت بالفرار من خان شيخون فور سيطرة الجيش السوري على مدخل الطريق الدولي (حلب حماة) الممتد عبر المدخل الشمالي للمدينة، متخذة لذلك طريقا زراعيا يخرج من الأحياء الشرقية للمدينة، مرورا بوادي صغير يقع بين (جبل الصغير) وبين (تل ترعي) الذي يشرف الجيش السوري عليه ناريا من مواقعه في تلال سكيك، وصولا إلى مدينة التمانعة شرقا. وقالت “سبوتنيك” إن بعض مسلحي التنظيمات المسلحة، اتخذوا مواقع لهم بمحيط نقطة المراقبة التركية في مدينة مورك، ولم يتضح بعد فيما إذا كان هؤلاء سيتخذون من هذه المنطقة مواقع دائمة ملاصقة للنقطة بما يخلق واقعا جديدا يتسم بالحساسية تجاه أي عملية عسكرية قد يخوضها الجيش في المنطقة. وفي وقت سابق، قال ما يسمى بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن مسلحي المعارضة انسحبوا من بلدة في جنوب محافظة إدلب ومن آخر أراض تحت سيطرتهم في محافظة حماة المجاورة بعد تقدم قوات الجيش السوري في المنطقة.

سياسيا، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تواصلت مع موسكو بعد استهداف طائرات سورية للرتل العسكري التركي في إدلب شمال سوريا. وذكر وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية السلفادور ألكسندرا هيل: “تواصلنا مع روسيا بعد الهجوم على رتل عسكري تركي في إدلب وإذا اقتضت الحاجة سأجري اتصالا هاتفيا مع [وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف”. وتابع: “نواصل اتصالاتنا مع روسيا على كل المستويات”. وأضاف وزير الخارجية التركي: “نواصل مباحثاتنا مع روسيا لتحقيق التهدئة في إدلب، إدلب تشكل أهمية بالنسبة لمستقبل سوريا، والحل السياسي؛ لذلك يجب تحقيق وقف إطلاق النار”. وأكد جاويش أوغلو: “سنفعل كل ما بوسعنا لتوفير أمن نقاط المراقبة التركية في إدلب”. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الاول أن رتلا عسكريا من القوات التركية تعرض لغارة جوية بمحافظة إدلب السورية، بالتزامن مع تقدم للجيش السوري وسيطرته على عدد من البلدات بريف المحافظة، وقالت إن موسكو كانت على علم بخط سير الرتل.

الى ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: “نرصد هجمات الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح في سوريا وانتقالهم لمناطق أخرى”. وأضاف الرئيس الروسي: “كانت هناك محاولات لمهاجمة قاعدتنا الجوية في حميميم من منطقة إدلب. لذلك، نحن ندعم جهود الجيش السوري في العمليات التي ينفذها من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية”. وتابع الرئيس الروسي: “بالطبع ، سنتحدث عن سوريا. وهنا أود أن أشير إلى أنه قبل التوقيع على الاتفاقات ذات الصلة في سوتشي حول نزع السلاح في جزء من منطقة إدلب، في ذلك الوقت كان 50 بالمئة من الأراضي تحت سيطرة الإرهابيين، الآن 90 بالمئة، ونحن نشهد هجمات جوية مستمرة من هناك”.