جهود عراقية إيرانية لإعادة فتح منفذ سومار

في السياسة 21 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

عبد المهدي يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية

بغداد ـ وكالات: أعلن محافظ كرمانشاه الواقعة غرب إيران هوشنك بازوند، عن تظافر الجهود بين بلاده والعراق لإعادة فتح منفذ سومار الحدودي مع العراق قريبا. وقال بازوند في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” إنه ونظرا إلى دور منفذ سومار الحدودي التنموي بالنسبة لمحافظتي كرمانشاه الايرانية وديالي العراقية، فان العراقيين خاصة المسؤولون في محافظة ديالي يحرصون على اعادة فتح هذا المنفذ واستعادة نشاطاته بصورة رسمية”. وأضاف أن الجهود جارية حاليا لاعادة فتح (الجزء العراقي من) هذا المنفذ بنهاية الاسبوع المقبل وذلك بتصريح من رئيس الوزراء العراقي. وتابع “إن اجتماعا عقد اليوم مع محافظ ديالى ورئيس مجلس هذه المحافظة على حدود سومار اذ أن الجانب العراقي قدم اقتراحات بهذا الشان. وذكر أنه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نتطلع، إلى اعادة فتح معبر سومار خلال اسبوع. وبحسب محافظ كرمانشاه، يتم حاليا تصدير 300 شاحنة من السلع والبضائع إلى العراق يوميا عبر منفذ سومار وبالتالي، فإن العراقيين يسعون جاهدين لعدم اغلاقه. واوضح “إنه نظرا لاننا على اعتاب حلول شهر محرم الحرام وكذلك الاربعين الحسينية سيتم توجيه صادرات ايران من السلع والبضائع للعراق التي تمر عبر المنافذ الحدودية الاخرى، الى منفذ سومار الحدودي الامر الذي يجعل اعادة فتح هذا المنفذ ذات اهمية بالغة للبلدين”. على صعيد آخر، استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب ـ كارنباور والوفد المرافق لها. ولم يتطرق البيان المقتضب الصادر عن الدائرة الإعلامية لمكتب رئيس الوزراء عن أية تفاصيل لمجريات اللقاء. وكانت الوزيرة وصلت مساء أمس الاول إلى العاصمة العراقية بغداد. ووصلت الوزيرة التي تتزعم حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إلى العراق قادمة من الأردن. وتأتي الزيارة تعبيرا عن تأييد كرامب ـ كارنباور لتمديد مهمة الجيش الألماني في مكافحة داعش. وكانت كرامب ـ كارنباور أكدت من قبل أن مشاركة الجيش الألماني في مهمة مكافحة داعش لا تزال يُنظر إليها على أنها “مهمة للغاية”.

ومن المقرر أن تنتهي مشاركة الجيش الألماني بالمهمة في 31 أكتوبر المقبل. وهناك عدم اتفاق في الائتلاف الحاكم الألماني حول تمديد المهمة.