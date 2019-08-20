اليمن : اشتباكات عنيفة في أبين وغارات للتحالف على صنعاء

في السياسة 21 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

عدن ـ وكالات: اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة أمس بين القوات العسكرية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، و”قوات الحزام الأمني” الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة أبين جنوب اليمن. وقال سكان ومسؤولون إن “الانفصاليين” الجنوبيين سيطروا على قاعدتين عسكريتين للحكومة اليمنية قرب ميناء عدن الجنوبي صباح أمس فاندلعت على اثرها، اشتباكات جديدة بين الطرفين مما يعرقل جهودا تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام.

وقال سكان يمنيين إن الانفصاليين سيطروا على قاعدتين عسكريتين للحكومة في زنجبار التي تبعد نحو 60 كيلومترا شرق عدن في محافظة أبين. وعلى جبهة قتال أخرى في شمال اليمن، قال التحالف إنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية لأنصار الله في صنعاء.

وبحسب مصدر يمني مسؤول، اندلعت الاشتباكات بعد ساعات من محاصرة قوات الحزام الأمني لمقار الشرطة ومعسكر قوات الأمن الخاصة في المدينة، “وبعد فشل وساطة قبلية دعت القوات الخاصة لتسليم معسكرها لقوات الحزام”. وأكد المصدر أن قوات الحزام نصبت نقاطا أمنية في مناطق متفرقة بالمدينة.

وقد يعرقل العنف والانقسام داخل التحالف جهود الأمم المتحدة لدفع اتفاقات سلام ومحادثات لإنهاء النزاع الذي راح ضحيته عشرات الآلاف وجعل اليمن على شفا المجاعة. ووصفت وزارة الخارجية اليمنية ما يحدث في محافظة أبين من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه “تصعيد غير مبرر”. ودعت السعودية، إلى قمة لحل الأزمة في عدن لكن رفض الانفصاليين تسليم السيطرة على عدن بالكامل أدى إلى تأجيل القمة. وتشير سيطرة الانفصاليين على قاعدتين حكوميتين أخريين في محافظة أبين، مسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى أنهم لا يعتزمون التراجع عن موقفهم. وفي وقت مبكر أمس قال معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، عبر حسابه على موقع تويتر :”في تطور خطير يهدف إلى تفجير الأوضاع وفي تحدٍ لدعوات الأشقاء في السعودية للتهدئة والحوار، الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي يحاصر في هذه الأثناء معسكر قوات الأمن الخاصة في عاصمة محافظة أبين، ويطالب قوات الأمن بالاستسلام أو اقتحام المعسكر”.

من جهة اخرى، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء امس الاول “عملية عسكرية نوعية لتدمير عدد من الأهداف العسكرية المشروعة، عبارة عن كهوف تستخدمها “أنصار الله” لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك الأسلحة، وتقع هذه الكهوف بفج عطان ومعسكر العمد بالعاصمة صنعاء”.