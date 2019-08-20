بعد اختبارها صاروخ كروز .. روسيا تتهم أميركا بإذكاء التوتر العسكري

موسكو ـ رويترز : ذكرت وكالة تاس للأنباء أن روسيا اتهمت الولايات المتحدة امس بإذكاء التوتر العسكري باختبارها صاروخ كروز أطلقته من البر، لكنها قالت إنها لن تنجرف إلى سباق تسلح. كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) قد قالت إنها اختبرت صاروخ كروز تقليديا وإنه نجح في إصابة هدفه بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر، في أول تجربة من نوعها بعدما انسحبت الولايات المتحدة هذا الشهر من معاهدة نووية مهمة أبرمت خلال فترة الحرب الباردة.

وانسحبت واشنطن رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا في الثاني من أغسطس متهمة إياها بانتهاك المعاهدة، وهو ما نفاه الكرملين. وكانت المعاهدة لتمنع التجربة الصاروخية الأميركية. ونقلت الوكالة عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله “كل هذا يدعو للأسف. من الواضح أن الولايات المتحدة تسلك طريق تصعيد التوتر العسكري. لن نستسلم للاستفزازات”. وأضاف “لن نترك أنفسنا ننجرف إلى سباق تسلح باهظ الثمن”. وكانت المعاهدة تحظر الصواريخ المنشورة على البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما حد من قدرة البلدين على شن ضربة نووية خلال مهلة قصيرة. وقال ريابكوف إن روسيا لا تعتزم رغم الاختبار الأميركي نشر أي صواريخ جديدة ما لم تقدم الولايات المتحدة على مثل هذه الخطوة أولا.