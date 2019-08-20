افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانه تم انهاء تكليف مدير نجدة بغداد العميد محمد خالد الربيعي من مهامه. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تم انهاء تكليف مدير نجدة بغداد العميد محمد خالد الربيعي من مهامه، ونقله الى مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة (المتابعة واللجان)". Advertisements واضاف انه "تم تكليف العميد علي كريم عباس بمهام مدير لنجدة بغداد". وتابع المصدر انه "تم نقل العميد حسن شوكت حسن من ملاك مديرية المرور ليستلم مهام مدير مديرية شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهاء تكليف مدير نجدة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.