الدفاع المدني تعلن اخماد الحريق في قاعدة بلد وتتحدث عن تفاصيل الحادث

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد الحريق في قاعدة بلد، فيما كشفت غن تفاصيل اكثر بشأن الحادث.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرقنا تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع داخل قاعدة بلد الجوية"، مبينة ان "الحادث وقع نتيجة لانفجار كدس للعتاد في ٢٥ حاوية في معسكر تابع لكتائب الامام علي داخل القاعدة".

واضافت انه "على الفور وحسب اوامر وزير الداخلية توجه مدير عام الدفاع المدني الى مكان الحادث وبصحبته عشر فرق اسناد من بغداد"، مشيرة الى ان "وزير الداخلية تابع الموقف من غرفة عمليات الدفاع المدني".

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واكدت ان "الفرق الكلية المشاركة بعملية الاخماد بلغت ٣٠ عجلة اطفاء وثلاثة اخرى انقاذ"، مشيرة الى ان "هذه الفرق تمكنت الفرق من ابعاد خطر النيران عن ستة مخازن على بعد ١٥ مترا من الحادث، وانقاذ صهريج عدد ٢ من الوقود سعة الواحد ٣٦ الف لتر".

وتابعت انه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة للكشف عن سبب الحادث"، لافتة الى انه "لغاية الان لم يتبين اذا كانت هناك طائرة مسيرة قصفت المعسكر او قذائف هاون انطلقت من مكان مجهول او سوء تخزين".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، باندلاع النيران في قاعدة البكر الجوية بمحافظة صلاح الدين.