جوازات بابل تمنح طفلا راقدا بمستشفى كربلاء بطاقة وطنية وجواز السفر

اعلنت مديرية الجنسية العامة، الثلاثاء، ان مديرية جوازات بابل منحت طفلا راقدا بمستشفى كربلاء بطاقة وطنية وجواز السفر.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، تسخة منه ان "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري امر بارسال فريق عمل من مديرية الجوازات في بابل الى مستشفى كربلاء المقدسة وذلك استجابة لمناشدة المواطن ( فلاح جاسم حسين ) بخصوص طفله المريض".

Advertisements

واضافت انه "على الفور وبتوجيه مباشر من قبل مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي الى العقيد مؤيد صباح التميمي مدير الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة بابل تم ارسال فريق عمل من دائرة البطاقة الوطنية ودائرة الجوازات في المحافظة الى الطفل الراقد في مستشفى كربلاء المقدسة لتصويره ومنحه البطاقة الوطنية وجواز السفر بشكل عاجل لغرض السفر والعلاج خارج العراق".

يذكر ان الطفل يحتاج الى عملية قسطرة دماغية الامر الذي دعا ذويه لمناشدة الوزير والمسؤولين بوزارة الداخلية، وتمت الاستجابة السريعة من قبل مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة التي ستبقي خدمة المواطن في صدارة اولويات عملها الخدمي.