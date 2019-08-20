ضبط ثلاث برادات محملة بالدجاج بدون مستمسكات رسمية ببغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قوة من النجدة ضبطت ثلاث برادات محملة بالدجاج بدون مستمسكات رسمية في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "اثناء ممارسة امنية من قبل امر قاطع نجدة الصمود وضابط الدوريات ضمن منطقة حي جميلة م٥١٨ تم الاشتباه بثلاث عجلات براد متوقفة داخل احدى الكراجات محمله بمادة الدجاج المجمد بدون اي مستمسكات رسمية".
واضاف ان "ذلك تم بحضور مفارز الامن الوطني وضابط تحقيق مركز الجزائر ومفارز من الجيش العراقي فق١١ اجراءات اصولية".
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