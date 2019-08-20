فساد قطر وتوافق السودان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 20 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون فساد مسؤولين قطريين يلوث سمعة الأمم المتحدة، وهوك: إدراج أي سفينة تنقل نفطاً إيرانياً تحت العقوبات، و"نيويورك تايمز": داعش يعود للعراق وسوريا بحرب عصابات، وطائرة مجهولة تقصف قاعدة عسكرية لمليشيا حزب الله العراقي، ورئيس ألمانيا يبحث مع "بن بيه" سبل تعزيز السلم بين الأديان، وروسيا تحذر من أي اعتداء على جنودها في إدلب السورية، و"الشباب" الإرهابية تستولي على قاعدة عسكرية جديدة بالصومال.

كما تتابعون أيضاً: فكي: التوافق السوداني على "حمدوك" تتويج للإنجاز التاريخي، وتونس تحيل ملف التنظيم السري لحركة النهضة الإخوانية للقضاء، والخارجية الأمريكية تتهم إيران بمواصلة جولات التضليل الإعلامي، وإمام أوغلو يتوعد أردوغان: الكل سيعرف حدوده، وتسويق إيران للحوثي.. شرعنة مزيفة وتهديد لاتفاق السويد، كاتب أمريكي يطالب ترامب بإعادة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية.

Advertisements

أما في الاقتصاد فتطالعون: أسعار الذهب مستقرة بعد تراجعها دون مستوى 1500 دولار، وأمريكا حجبت نحو 2.7 مليون برميل من نفط إيران عن السوق، وأزمة بنوك قطر تتصاعد.. 33.2 مليار دولار عجزاً بصافي الموجودات الأجنبية، وتركيا.. هبوط مستمر بمبيعات المنازل بضغوط الليرة وتكاليف البناء، والتهدئة بين واشنطن وبكين تصعد بأسعار النفط، وبورصات الخليج ترتفع بدعم أسهم القطاع المالي.

وإلى الملاعب تجدون: بمعادلات حسابية.. جامعة بلجيكية تثبت تفوق ميسي على رونالدو، أما في التكنولوجيا فتطالعون: ديزني تكشف موعد إطلاق خدمة بث Disney +.

وفي الفن تقرأون: أميتاب باتشان يتبرع بـ7.5 مليون دولار لضحايا فيضانات الهند، بينما في المنوعات: اتهام الأمير هاري وزوجته بـ"النفاق".. وإلتون جون يدافع.

للاطلاع على التفاصيل للمزيد اضغط هنا.