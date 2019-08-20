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الكرامة الليبية لـ"العين الإخبارية": لا نستهدف الطيران المدني

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع - إجدابيا- حسن طاهر

الأربعاء 2019/8/21 12:07 ص بتوقيت أبوظبي

العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الثلاثاء، إن قوات الجيش لا تستهدف الطيران المدني وليس لها أي مصلحة في إيقاف حركته.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن القوات المسلحة الليبية تستهدف الطائرات المسيرة التركية لأنها خطر علي حياة المدنيين والجنود"، مؤكداً أن قوات الجيش ستدخل مدينة غريان في أي وقت، وأن أمر تحرير المدينة محسوم والقوات تطوقها.

وأضاف المحجوب أن العمليات العسكرية بمختلف الجبهات في طرابلس تسير وفق الخطة المدروسة، وأن القوات الليبية تتقدم بخطى ثابتة، والقائد العام المشير خليفة حفتر يشرف منذ انطلاق العمليات بالعاصمة على المعارك كافة.

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وأشار المحجوب إلى أن مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية تظهر عليها الهزيمة، واضطر كثير من قياداتها إلى الهرب، مضيفاً استهدفنا، الإثنين، المليشيات بمحور عين زارة وطريق المطار بالمدفعية الثقيلة ودمرت الأهداف بالكامل.

وفيما يخص الأوضاع في مدينة مرزق جنوب ليبيا أكد العميد خالد المحجوب أن المدينة تتعرض لهجمة من قبل عصابات المعارضة التشادية المدعومة من قبل حكومة الوفاق، من أجل تشتيت القوات المسلحة في المعارك بالعاصمة طرابلس. 

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وكشف المحجوب عن أن انسحاب القوات المساندة للجيش الليبي من مدينة مرزق الليبية كان بهدف حماية أرواح المدنيين. 

وأعلن المحجوب أن الجيش الليبي حريص على المدنيين وسيحسم أمر مدينة مرزق قريباً، مشيراً إلى أن هدف القوات المسلحة العربية الليبي هو تأمين حياة الليبيين كما حدث في إعادة فتح مطار سبها الدولي. 

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وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن سلاح الجو الليبي بعد الرصد وجمع المعلومات استهدف في الفترة الأخيرة مقر إقلاع الطائرات التركية المسيرة من مطار زوارة وهنجر تخزينها، وأن زيارة البعثة الأممية إلى المطار جاءت بعد عدة أيام، ما سمح للمليشيات بإزالة آثار الضربة من أجل إخفاء أن المطار يستخدم في الأغراض العسكرية.  

وأردف المحجوب أن إعلام تنظيم الإخوان الإرهابي لا يدخر جهداً لتشويه صورة القوات المسلحة، مستدركاً أن أهل طرابلس وأهالي سوق الجمعة يعرفون مصدر القصف الصاروخي على مطار معيتيقة ويشاهدونها هي ويشاهدون إقلاع الطيران التركي المسير من الشق العسكري في مطار معيتيقة. 

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وجدد المحجوب تأكيده على أن الجيش الليبي لا يخشى أحداً وأنه في حال تم استهداف أي مكان يتم الإعلان عنه، وأن مليشيات الوفاق هي التي تستخدم أبشع طرق التضليل الإعلامي ضد قوات الجيش.

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