مقتل وإصابة 12 إرهابيا بمليشيا مسلحة جنوب طرابلس

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع- بنغازي- عبدالسلام التركيالأربعاء 2019/8/21 12:15 ص بتوقيت أبوظبي
خسائر فادحة في صفوف مليشيا السراج الليبية
قالت غرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، الثلاثاء، إن قوات الجيش تشتبك مع العناصر الإرهابية من مليشيات الوفاق غير الدستورية جنوب وشرقي طرابلس.
وأوضحت الغرفة، في بيان، أن الجيش الليبي وجّه ضربات مركزة على تمركزات المليشيات في محوري عين زارة وخلة الفرجان جنوب شرقي طرابلس، وأسفرت الضربات عن إصابات مباشرة مؤكدة للمليشيات.
وفيما يخص محور طريق المطار أكد مقتل 3 مسلحين وإصابة 9 آخرين من مليشيا غنيوة شرق طرابلس.
وأشار المركز في بيانات متتالية إلى أن الجيش استهدف الميليشيات في محور وادي الربيع بمنطقة "الأربعة شوارع" جنوب شرق طرابلس.
كما سلمت مجموعة من عناصر المليشيات -التابعة لقوة الردع- نفسها للقوات المسلحة بكامل عتادها.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أكد، الأحد، أن الموقف الميداني والعمليات التعبوية في طرابلس ممتازة جداً، وأن القوات تقاتل على خط نار طويل وتؤمّنه من العزيزية والهيرة وغريان.
ولفت المسماري إلى أن "القوات المسلحة الليبية تخوض معركة تاريخية للقضاء على الإرهاب في طرابلس والمنطقة الغربية، وأن الجيش الليبي يستفيد من جهل المليشيات بالعلوم العسكرية والتعبوية في تحقيق انتصارات متتالية في معارك طرابلس.
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