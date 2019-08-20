الحكومة اليمنية: لن ننسى مواقف السعودية في المراحل العصيبة فلم نشهد إلا الصدق والوفاء

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الغرياني “نجدد ثقتنا المطلقة بالمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً ونثمن مواقفها وجهودها ودعمها ومساندتها في هذه المراحل العصيبة من تاريخ اليمن.

وأضاف الإرياني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر “الشعب اليمني لم ير طيلة سنوات الأزمة من أشقائه في المملكة سوى الصدق ونبل الأخلاق والوفاء ولن ينسى لهم هذه المواقف الأخوية المشرفة”.

ووصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية عيدروس الزبيدي إلى جدة قادما من عدن للمشاركة في المحادثات مع الحكومة اليمنية برعاية الخارجية السعودية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أعلن أنه عقد اجتماعا إيجابيا ومثمرا، الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وأشار المبعوث الأممي إلى “جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن”.

وقال إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على “ضرورة استمرار الحوار”