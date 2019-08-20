الان تتابع البرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي السوداني غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني شمس الدين الكباشي، الثلاثاء، عن مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. Advertisements وذكر الكباشي أن البرهان سيؤدي القسم صباح الأربعاء أمام رئيس القضاء. وأضاف أن تعيين رئيس الوزراء سيتم غدا الأربعاء. وأتى هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الاتفاق على تعيين نعمات عبد الله خير رئيسة للقضاء.

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