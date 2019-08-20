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وفد المجلس الانتقالي برئاسة الزبيدي يصل جدة تمهيداً لبدء الحوار اليمني

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الان تتابع وفد المجلس الانتقالي برئاسة الزبيدي يصل جدة تمهيداً لبدء الحوار اليمني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية عيدروس الزبيدي إلى جدة قادما من عدن للمشاركة في المحادثات مع الحكومة اليمنية برعاية الخارجية .

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وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أعلن أنه عقد اجتماعا إيجابيا ومثمرا، الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وأشار المبعوث الأممي إلى “جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن”.

وقال إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على “ضرورة استمرار الحوار”

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