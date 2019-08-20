حبايب تجمع أبناء مصر والسودان عند سيدنا الحسين

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

مبادرة مصر والسودان واحدة

كتب Advertisements سيد مصطفي

تقيم مبادرة مصر والسودان ايد واحدة احتفاليه " حبايب" بالحسين الجمعه 23 آغسطس بحضور أبناء البلدين واعلامين وكبار الفنانين . قالت رئيس مبادرة مصر والسودان ايد واحدة الاعلاميه شاديه الحصرى نستعد الان لاقامه احتفاليه" حبايب" للتعبير على الروابط القويه بين أبناء البلدين وتأكيد على متانه العلاقات التى تربط أبناء الشعبين فهى علاقات قديمه وازاليه منذ زمن بعيد ويربطهم نيل واحد .



وأضافت الحصرى في بيان تسلمت "الخليج 365" نسخة منه، أنه يشارك بالحقل مطربين من السودان وهم معتز دولار وعلى العبيد ومهتدى حسن محمد ومزمل البرنس وعلم الدين عبد الحافظ ، ومن مصر المطرب سيد انور وكريم الباهى وماندو ، كما سيكون ضمن عروض الحفل فاشون الكوفيرة ام زهرة لعرض التياب السودانيه ، وكذلك زفه العروس ستكون قنبله الحفل لان العريس مصرى والعروس سودانيه للتاكيد على التكامل والحب بين الشعبين.

وأوضحت الحصرى بأن القاعه كامله العدد لان جميع ابناء الشعبين حريصين على لقاء الحب والتآخى والتكامل الذى يجمع ابناء وادى النيل ، والاجمل كذلك بأن نساء شرق السودان برئاسة خديجه عثمان سيحضرون وهم يرتدون الزى التراثى الخاص بشرق السودان وهيكون لهم طابع جميل ولمسه مميزة ، كما سيتضمن الحفل كذلك رسم الحنه والجبنه ، والشئ الجميل كذلك سيحضر اعلامين من تونس سيرتدون الزى التراثئ التونسي للتاكيد على الحب فعلا الذى يجمعنا ، وسيكون الختام باغنيه مفاجئة سنرفع فيها إعلام مصر والسودان وسنكون جميعا اليد فى اليد للتاكيد على أننا يد واحدة وفعلا حبايب ، وهنقول القلب واحد دقه مصرى ودقه سودانى .