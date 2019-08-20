شكرا لقرائتكم وفد من "الانتقالي" بعدن يتجه إلى جدة لبدء الحوار اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مراسل "العربية" في عدن، الثلاثاء، إن أعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي غادر عدن متجها إلى مدينة جدة، مشيرا الى أن وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس وعضوية ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبدالرحمن شيخ وعدنان الكاف.

وأضاف المراسل أن الطائرة ستصل بعد قليل إلى جدة، وتشير مصادر الى أنه من المنتظر أن يجري حوار بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية من السعودية والتحالف.

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وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أعلن أنه عقد اجتماعا إيجابيا ومثمرا، الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وأشار المبعوث الأممي إلى "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن".

وقال إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على "ضرورة استمرار الحوار".