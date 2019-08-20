شكرا لقرائتكم الصور الأولية لانفجار ضخم استهدف سلاح حزب الله العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اظهرت الصور الأولية حجم الانفجار الذي وقع في مخزن عتاد لميليشيات حزب الله العراقي، فصيل من الحشد الشعبي، وذلك في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، حيث اشتعلت النيران بشكل ضخم وغطى الدخان الكثيف سماء المنطقة.

وأفادت مصادر لـ"العربية" بوقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات حزب الله، التي تدعمها إيران، من جراء الانفجار.

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وذكرت المصادر أن 3 صواريخ استهدفت مخازن أسلحة أرسلتها إيران لفصيل الحشد الشعبي.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الاستخبارات العراقية تشتبه أن الانفجار نجم عن قصف نفذته طائرة مسيرة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق، ونجحت لاحقا في إخماده.