الحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة معالجة موضوع النفايات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النفايات، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، ندى البستاني، ريا الحسن، فادي جريصاتي، أكرم شهيب ومي شدياق ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وعدد من الخبراء والمستشارين.
وكان الحريري قد استقبل سفير لبنان في غانا ماهر الخير وزوده بالتوجيهات اللازمة.
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