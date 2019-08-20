الحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة معالجة موضوع النفايات

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النفايات، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​ والوزراء: ​علي حسن خليل​، ​يوسف فنيانوس​، ندى البستاني، ​ريا الحسن​، ​فادي جريصاتي​، ​أكرم شهيب​ و​مي شدياق​ ورئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ ​نبيل الجسر​ وعدد من الخبراء والمستشارين.

وكان الحريري قد استقبل سفير لبنان في غانا ماهر الخير وزوده بالتوجيهات اللازمة.