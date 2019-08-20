انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حديثا جانبيا بين رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ ورئيس الحزب الديمقراطي النائب ​طلال ارسلان​ عن ​الانتخابات النيابية​ والميغاسنتر. وقد أكد النائب ارسلان لباسيل أنه "إذا تم اعتماد الميغاسنتر في الانتخبات النيابية المقبلة يأخذ التيار نصف نواب ​الشوف​ وعالية"، ليرد عليه باسيل قائلا: "اي اي كيف لكان". وأضاف "وقتها الحزب شفت شو عمل فينا". ولم يتضح عن اي حزب يتكلم باسيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل لارسلان: "شفت الحزب شو عمل فينا؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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