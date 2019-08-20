مكتب الاعلام بالرئاسة: الرئيس ملتزم المواقف التي سبق أن أعلنها حول الاستراتيجية الدفاعية

أوضح مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن ما قاله أمس ​الرئيس ميشال عون​ حول موضوع ​الاستراتيجية الدفاعية​ كان توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرح هذا الموضوع خلال جلسات ​مؤتمر​ الحوار الوطني، لاسيما التطورات العسكرية التي شهدها الجوار ال​لبنان​ي خلال الأعوام الماضية والتي تفرض مقاربة جديدة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذ في الاعتبار هذه التطورات خصوصاً بعد دخول دول كبرى وتنظيمات ارهابية في الحروب التي شهدتها دول عدة مجاورة للبنان، ما أحدث تغييرات في الاهداف والاستراتيجيات لا بد من أخذها في الاعتبار.

وأكد المكتب في بيان أن فخامة الرئيس ملتزم المواقف التي سبق أن أعلنها من موضوع الاستراتيجية الدفاعية وضرورة البحث فيها في مناخ توافقي، داعيا إلى عدم تفسير مواقف فخامته على نحو خاطئ أو متعمد يمكن أن يثير الالتباس، ويطلب العودة دائماً إلى النصوص الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية في كل ما يتعلق بمواقف فخامة الرئيس وتصريحاته.