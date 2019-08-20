لفت الوزير السابق ​مروان شربل​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "في حكومة رئيس ​الحكومة​ سعد الحريري في العهد الماضي، ​محمد فنيش​ عندما كان وزير دولة لشؤون التنمية الادارية كان قد أعد مشروع آلية التعيينات وواقفوا عليه في وقتها ونفذ في العام 2011 أي نفذ لاول مرة في عهد رئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​"، موضحاً أن "الآلية تقتضي برفع 3 أسماء من الاشخاص المطروحين إلى الحكومة ويتم اليتوافق على إسم منهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر شربل: آلية التعيينات التي أقرت بحكومة ميفاتي أعدها فنيش بحكومة الحريري بالعهد الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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