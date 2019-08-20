درويش: ايجاد حل لأزمة الرواتب والمستحقات للمستشفيات الحكومية بات ضرورة

شدد النائب ​علي درويش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على أن "ايجاد حل لأزمة الرواتب والمستحقات للمستشفيات الحكومية بات ضرورة مستعجلة، لأن تراكمها سيؤدي الى إغلاقها ما يهدد بشكل أساسي الطبقة الفقيرة من اللبنانيين، وقد يكون إلحاقها إدارياً ب​وزارة الصحة​ أحد الحلول"

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