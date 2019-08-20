النشرة: مخابرات الجيش توقف مطلوبين سوريين خلال دهم منازلهم بعرسال

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن قوة من ​مخابرات الجيش اللبناني​ داهم اماكن ومنازل في بلدة ​عرسال​، وأوقفت مطلوبين سوريين بحوزة البعض منهم اسلحة ورمانات يدوية وصادرت امتعة عسكرية وذخائر مختلفة، وتم تسليم الموقوفين الى المراجع العسكرية المختصة للتحقيق.

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