ميركل أكدت رفضها لإعادة التفاوض على "بريكست"

أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ "رفض إعادة التفاوض على اتفاق "​بريكست​" الخاص بخروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​"، مشيرةً إلى أن "الدول المتبقية في التكتل مجمعة على هذا الرأي"، لافتةً إلى أن "تحفظات رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ على اتفاقية خروج بريطانيا ليست جديدة".

ولفتت إلى "أنهم سيفكرون في حلول عملية للحدود بين ​إيرلندا الشمالية​ وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد في ​المستقبل​ القريب"، مؤكدةً أنه "على بريطانيا أن تقرر الطريق الذي ستسلكه"، مشيرةً إلى أن "بعد خروجها من الاتحاد سيتم تجديد اتفاقيات التعاون في السياسات الاقتصادية والأمنية والخارجية".