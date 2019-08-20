أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "رفض إعادة التفاوض على اتفاق "بريكست" الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى أن "الدول المتبقية في التكتل مجمعة على هذا الرأي"، لافتةً إلى أن "تحفظات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اتفاقية خروج بريطانيا ليست جديدة".
ولفتت إلى "أنهم سيفكرون في حلول عملية للحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد في المستقبل القريب"، مؤكدةً أنه "على بريطانيا أن تقرر الطريق الذي ستسلكه"، مشيرةً إلى أن "بعد خروجها من الاتحاد سيتم تجديد اتفاقيات التعاون في السياسات الاقتصادية والأمنية والخارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل أكدت رفضها لإعادة التفاوض على "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.