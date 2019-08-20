الأمم المتحدة: تضرر 171 ألف شخص بالأمطار في السودان‎

أعلن مكتب ​الأمم المتحدة​ للشؤون الإنسانية عن "تضرر 171 ألفا و700 شخص ب​الأمطار​ الغزيرة و​الفيضانات​ ب​السودان​"، مشيراً إلى أن "ما يقدر بـ 171 ألف و700 شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في 13 ولاية سودانية".

كما أفاد بأن "22 ألفا و634 منزلا تدمرت، بينما أصيب بالتلف 11 ألفا و702 منزلا"، مشيراً إلى أن "غالبية المتضررين يحتاجون إلى مأوى عاجل ومستلزمات منزلية، وخدمات ​المياه​ و​الصرف الصحي​ والنظافة".