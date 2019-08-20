أعلنت ​السفارة الروسية​ في ​أثينا​ مقتل اثنين من المواطنين الروس، إثر ​تحطم طائرة​ ​مروحية​ ب​اليونان​. وأوضح الملحق الصحفي في السفارة الروسية فاسيلي جافريلوف أن "قائد الطائرة وهو مواطن يوناني قتل أيضًا في الحادث". وأوضح جافريلوف أن "المروحية الخاصة من طراز (أجوستا 109) سقطت وتحطمت بالقرب من جزيرة بوروس في اليونان"، لافتاً الى أن "المروحية انطلقت من حي جالاتا في ​اسطنبول​ ب​تركيا​، وتوجهت إلى مطار أثينا الدولي (إلفثيريوس فينيزيلوس)، ولدى تحليقها لمست سلكا لنقل ​التيار الكهربائي​ وسقطت في البحر، الأمر الذي أدى إلى ​انقطاع الكهرباء​ عن ​الجزيرة​، فيما رفع الغواصون الجثامين الثلاثة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل روسيين اثنين وآخر يوناني جراء تحطم مروحية باليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.