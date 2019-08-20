وزير يمني يتهم الإمارات بتعميق الكراهية بين اليمنيين

اتهم ​وزير الثقافة​ في ​الحكومة اليمنية​ مروان دماج، ​الإمارات​ بـ"تمويل حملة إعلامية ودعائية لتعميق الكراهية بين اليمنيين"، مشيراً إلى أنه "منذ بداية الأحداث جرى دعم وتمكين مليشيا مناطقية انفصالية على حساب الحكومة الشرعية جنوب البلاد".

ولفت إلى أن "الاوضاع الخاصة والصعبة للدولة اليمنية والحكومة الشرعية جرى استغلالها لفرض قواعد غير عادلة، مع ​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​"، مشيراً إلى أنه "تم خلق أوضاع في ​الجنوب​ لمنع تحوله إلى نموذج أفضل من مناطق سيطرة جماعة الحوثي"، مضيفاً "التسليم والقبول بالواقع، يظل مسؤولية ​الدولة​ والحكومة الشرعية باعتبارها ممثلة للشعب والدولة".