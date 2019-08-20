وصول وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى مدينة جدة السعودية

وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي إلى مدينة جدة ​السعودية​ للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه ​الرياض​ مع ​الحكومة اليمنية​ والذي من المتوقع أن يعقد يوم غد الاربعاء. ويضم الوفد 5 شخصيات بقيادة الزبيدي وكلا من الخبجي والكثيري وعدنان الكاف وعبد الرحمن شيخ.

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