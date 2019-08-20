المجلس العسكري في السودان يعلن تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان

أعلن المتحدث باسم ​المجلس العسكري​ الانتقالي ​السوداني​ شمس الدين الكباشي عن "إصدار مرسوم دستوري لتشكيل المجلس السيادي المؤلف من 11 عضوا برئاسة عبدالفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم غدا أمام رئيسة ​القضاء​ السوداني"، لافتاً إلى أنه سيتم تعيين رئيس الوزراء غدا الأربعاء".

ويمثل "المجلس العسكري" في المجلس السيادي كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، والفريق طيار صلاح عبد الخالق.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، على "الإعلان الدستوري" بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

واتفق الفريقان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.