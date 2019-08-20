بومبيو: إيران تقوم بشن حملات استفزازية منذ فرض العقوبات عليها

أمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انضمام المزيد من الدول للمساعي الهادفة لحماية الملاحة البحرية.
من جهة أخرى، لفت إلى ان "ملايين النازحين السوريين لم يعودوا لديارهم بسبب استمرار الحرب في سوريا".
كما رأى ان "إيران تقوم بشن حملات استفزازية منذ فرض العقوبات عليها".
وعن الحرب في اليمن، قال: "إن الحوثيين بدعم من إيران يقومون بشن هجمات صاروخية على السعودية".
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