بومبيو: إيران تقوم بشن حملات استفزازية منذ فرض العقوبات عليها

أمل وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ انضمام المزيد من الدول للمساعي الهادفة لحماية الملاحة البحرية.

من جهة أخرى، لفت إلى ان "ملايين ​النازحين السوريين​ لم يعودوا لديارهم بسبب استمرار الحرب في ​سوريا​".

كما رأى ان "​إيران​ تقوم بشن حملات استفزازية منذ فرض العقوبات عليها".

وعن الحرب في ​اليمن​، قال: "إن ​الحوثيين​ بدعم من إيران يقومون بشن هجمات صاروخية على ​السعودية​".