الغارديان: الأمم المتحدة تؤجل مؤتمرا بالقاهرة حول التعذيب بعد انتقادات

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن "​الأمم المتحدة​ أجلت ​مؤتمر​ًا لمناهضة التعذيب كان مقررًا عقده في ​القاهرة​ الشهر المقبل، بعد انتقادات حقوقية للحكومة المصرية"، مشيرةً إلى أنه "كان من المقرر عقد مؤتمر "تعريف وتجريم التعذيب في المنطقة العربية" يومي 4 و 5 أيلول المقبل، بحضور مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر".

ولفتت إلى أن "الأمم المتحدة اختارت تأجيل المؤتمر بعد أن علمت بتزايد القلق في بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية مع اختيار الموقع"، مشيرةً إلى أن "الأمم المتحدة ستعيد فتح المشاورات بشأن موعد ومكان انعقاد مؤتمر مناهضة التعذيب".