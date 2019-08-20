جاويش أوغلو: تركيا ستواصل تقديم الدعم للائتلاف السوري المعارض

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو "مواصلة تركيا تقديم الدعم للائتلاف السوري المعارض"، مشيراً إلى ان "تركيا تعمل على حماية وضع إدلب وإنهاء الهجمات التي تستهدف منطقة خفض التصعيد".
وشدد الوزير التركي على أن "الوصول إلى الحل السياسي في سوريا يعتبر على رأس أولويات الدبلوماسية التركية".
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